Лёд сковал Азовское море

Арктический холодный воздух заморозил воды Азовского моря. Самое мелкое море в мире практически полностью замёрзло. Это подтверждают снимки со спутника.

На данный момент толщина ледового покрова составляет порядка 20 см. У Таганрога и Ейска сконцентрированы так называемые серые льды. А ниласовый лед зафиксированы на косе Тузла и в Керченском проливе.

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Также в средствах массовой информации начали появляться материалы с паническими заголовками — «Лёд снесёт Керченский мост», «Лёд упёрся в Керченский мост». В Гидрометцентре отмечают, что для января-февраля это типичная ситуация. Это не является аномалией, следовательно, ни о какой панике речи не идёт. Вскоре метеорологи предсказывают потепление, после которого льды оттают.

Однако такая ситуация повлияла на движения паромов по Керченскому проливу. Неблагоприятные гидрометеорологические и ледовые условиям спровоцировали скопление флота. Переправы ожидают несколько сотен судов на разных портах пролива.

Лёд в Керченском проливе. Фото со спутника 13 февраля 2017

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