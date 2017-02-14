Лёд в Керченском проливе не остановит грузовую паромную линию

В условиях действующего штормового предупреждения и сложной ледовой обстановки в водах Керченского пролива работа паромов затруднена, пропускная способность паромных линий значительна уменьшена. Рейсы паромов, не имеющих ледового класса, до улучшения погодных условий — не совершаются.

Но эти ограничения на движение во льдах Керченского пролива не касаются паромов грузовой линии, где работают паромы «Лаврентий» и «Победа».

В то время, как диспетчеры Керченской переправы советуют пассажирам и водителям воздержаться от поездок через Керченский пролив до улучшения погодных условий, грузовая паромная линия работает четко по расписанию. На данный момент на линии работает самый красивый паром керченской акватории — «Победа», а через один-два дня к нему присоединится паром «Лаврентий».

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Моряки паромов не только качественно и надежно обслуживают свои паромы, но и успевают запечатлеть редкие для Керчи кадры полного обледенения Керченского пролива.

По состоянию на 14 февраля в Керчи будет наблюдаться переменная облачность, возможны небольшие осадки в виде снега. Ветер северо-западный 6-11 м/с, временами возможны порывы 14 м/с. Во второй половине дня ветер будет западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью составит от 5 до 7 градусов мороза, днем от 2 до 4 градусов с отметкой минус.

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