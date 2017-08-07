«Люцифер» принес в Керчь аномальную жару

В Керчи стоит аномальная жара. Виновником критических температур является «Люцифер».

С 4 по 9 августа в Крыму ожидается аномальная жара. РИА Новости передают, что виновником таких высоких температур воздуха в Крыму является африканский антициклон «Люцифер».

5 августа в Керчи была зафиксирована рекордно высокая температура воздуха – 37, 6 градусов по Цельсию. В этом году были побиты рекорды жарких погодных условий 2010 года, которые до этого являлись самыми большими показателями.

Температура воды в Керченском проливе составляет 27 градусов по Цельсию, в Азовском море — 26, в Черном — 26.

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По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, понижение температуры произойдет только во второй половине недели. Но сброс жары будет весьма невелик: всего 3-4 градуса.

Существенное понижение можно ожидать только к воскресенью, т. е. более благоприятными погодные условия станут только к следующей неделе.

Следует помнить, что жаркая погода несет в себе опасность для человеческого здоровья: усиливается риск получения тепловых и солнечных ударов, а также возможность обострения некоторых хронических заболеваний. Поэтому следует быть внимательным к себе и окружающим, пить больше жидкости и, по возможности, не находится на открытом солнце в особо жаркие часы дома.

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