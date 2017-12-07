Магазин женской одежды «КРАСОТКА» предлагает Новогодние новинки!

Магазин женской одежды «КРАСОТКА» предлагает Новогодние новинки! А также у нас проходит акция: «Последний размер»! Скидка до 50%!

Не пропустите шанс приобрести качественный товар по акционным ценам!

Дорогие клиенты, основной концепцией вещей, продаваемых в нашем магазине стал деловой стиль, но не скучный и однообразный, а модный и необычный, с яркими вкраплениями цвета, использованием интересной фактуры. Большое внимание уделяется и нарядам в стиле casual, которые обязательно понадобятся любой, даже самой деловой женщине. Все модели выполняются дизайнерами из высококачественного итальянского материала, что еще раз говорит об их долговечность и высоком уровне заботы о потребителе. Покупая вещи у нас, вы можете быть уверенны, что она прослужит вам не один сезон и будет радовать своим прекрасным внешним видом и стильным дизайном.

В ассортименте магазина в стандартных и больших размерах:

платья повседневные

платья вечерние

сарафаны

юбки

брюки

пиджаки

жилеты

блузы

туники

свитера

трикотажные джемпера

ветровки

пальто

полупальто

Возможность приобрести понравившуюся модель под заказ.

Для постоянных клиентов скидка.

Адрес магазина «КРАСОТКА»

ул. Кирова,3(центр города, ориентир «Центр занятости» , магазин «Светофор»)

График работы магазина «КРАСОТКА»

с 10-18 без перерыва и выходных.

Наши группы вконтакте и одноклассниках

https://ok.ru/ttslabirint

https://vk.com/club42242689

Присоединяйтесь!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

