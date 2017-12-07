Магазин женской одежды «КРАСОТКА» предлагает Новогодние новинки!

Магазин женской одежды «КРАСОТКА» предлагает Новогодние новинки!
Декабрь 07 20:03 2017

Магазин женской одежды «КРАСОТКА» предлагает Новогодние новинки! А также у нас проходит акция: «Последний размер»! Скидка до 50%!

Не пропустите шанс приобрести качественный товар по акционным ценам!

Дорогие клиенты, основной концепцией вещей, продаваемых в нашем магазине стал деловой стиль, но не скучный и однообразный, а модный и необычный, с яркими вкраплениями цвета, использованием интересной фактуры. Большое внимание уделяется и нарядам в стиле casual, которые обязательно понадобятся любой, даже самой деловой женщине. Все модели выполняются дизайнерами из высококачественного итальянского материала, что еще раз говорит об их долговечность и высоком уровне заботы о потребителе. Покупая вещи у нас, вы можете быть уверенны, что она прослужит вам не один сезон и будет радовать своим прекрасным внешним видом и стильным дизайном.

В ассортименте магазина в стандартных и больших размерах:

  • платья повседневные
  • платья вечерние
  • сарафаны
  • юбки
  • брюки
  • пиджаки
  • жилеты
  • блузы
  • туники
  • свитера
  • трикотажные джемпера
  • ветровки
  • пальто
  • полупальто

Возможность приобрести понравившуюся модель под заказ.

Для постоянных клиентов скидка.

Адрес магазина «КРАСОТКА»

ул. Кирова,3(центр города, ориентир «Центр занятости» , магазин «Светофор»)

График работы магазина «КРАСОТКА»

с 10-18 без перерыва и выходных.

Наши группы вконтакте и одноклассниках

https://ok.ru/ttslabirint

https://vk.com/club42242689

Присоединяйтесь!

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