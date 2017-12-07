Магазин женской одежды «КРАСОТКА» предлагает Новогодние новинки! А также у нас проходит акция: «Последний размер»! Скидка до 50%!
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Дорогие клиенты, основной концепцией вещей, продаваемых в нашем магазине стал деловой стиль, но не скучный и однообразный, а модный и необычный, с яркими вкраплениями цвета, использованием интересной фактуры. Большое внимание уделяется и нарядам в стиле casual, которые обязательно понадобятся любой, даже самой деловой женщине. Все модели выполняются дизайнерами из высококачественного итальянского материала, что еще раз говорит об их долговечность и высоком уровне заботы о потребителе. Покупая вещи у нас, вы можете быть уверенны, что она прослужит вам не один сезон и будет радовать своим прекрасным внешним видом и стильным дизайном.
В ассортименте магазина в стандартных и больших размерах:
Возможность приобрести понравившуюся модель под заказ.
Для постоянных клиентов скидка.
ул. Кирова,3(центр города, ориентир «Центр занятости» , магазин «Светофор»)
с 10-18 без перерыва и выходных.
https://ok.ru/ttslabirint
https://vk.com/club42242689
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