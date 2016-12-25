К Керчи прошла шумная вечеринка в честь Дня Рождения магазина меховых изделий «OksAnna».

В ночном клубе «Cherry» собрались верные клиенты, щедрые спонсоры, близкие друзья и просто активные жители города, чтобы поздравить с успешным первым годом работы учредителей магазина «OksAnna» — Оксану Гоголь и Анну Мэтис.

Год назад две близкие подруги решили сделать керченскую прекрасную половину населения чуточку счастливее, предоставив возможность приобрести мечту каждой девушке — шубу. Так появился магазин «OksAnna», который так полюбился керчанкам.

«Мы не думали, что наша идея развернется так масштабно. Изначально мы двигались с лозунгом «У каждой девушки должна быть шуба!». Мех должен быть доступным, что отражает ценовая политика нашего магазина», — рассказывает Оксана.

Девушки не намерены останавливаться на достигнутом. Еще есть куда расти и есть в чем развиваться.

«Огромное спасибо хочется сказать нашим постоянным клиентам. Мы не ожидали, что нас так полюбят. Ведь люди хотят возвращаться туда, где хорошее настроение, где любят и ждут. Мы всегда любим и ждем наших клиентов», — поделилась с редакцией KerchINFO.com.

На праздники публике не давал скучать ведущий – Андрей Антоненко и DJ — Pruchkovsky, певец Игорь Дишкантюк и вокалистка Юлия.

Присутствующие сражались за приятные призы — подарочные сертификаты в различные заведения Керчи (от салонов красоты и магазинов одежды, до тренажерного зала). Грустно не было никому!

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Время от времени гостей завораживали модели из агенства «Mega Photo day», которые демонстрировали шикарные платье, роскошное нижнее белье и, конечно же, шубы магазина-именинника.

Неожиданным сюрпризом для девочек из модельного агенства стал щедрый подарок владельца магазина спецодежды «Авангард» — он вручил самой эффектной красавице денежный приз в размере 15 тысяч рублей.

Изюминкой вечера стал розыгрыш меховой жилетки. Победительница не сдерживала эмоций: чувства восторга и радости переполняли. «Я так мечтала о шубе, но не думала, что у меня получится когда-нибудь ее приобрести», — рассказала счастливица на слезами на глазах.

В целом, на протяжении всего праздника, у гостей с лиц не сходили улыбки, в честь магазина сыпались благодарности, слова поздравления и всевозможные пожелания.

Редакция KerchINFO.com также присоединяется ко всем поздравлениям и желает юному магазину «OksAnna» становится еще популярнее, пополнять ряд постоянных клиентов и делать еще большее количество девушек счастливыми.

С Днем Рождения, «OksAnna» !

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