Магазин меховых изделий «OksAnna» отпраздновал свой первый День Рождения.

Молодой магазин пришли поздравить любимые клиенты в ночной клуб «Cherry», где развернулась веселая и шумная вечеринка в честь праздника.

Хозяйки — Оксана Гоголь и Анна Мэтис весь вечер получали поздравления, слова благодарности и улыбки, и сами раздавали подарки: подарочные сертификаты в салоны красоты, магазины стильной одежды, тренажерный зал.

Но главным сюрпризом от магазина «OksAnna» стал розыгрыш меховой жилетки. Счастливицей стала Юлия, которая, как она сама призналась, так мечтала о шубе.

В целом, на протяжении всего вечера, гостям не приходилось скучать. Публику развлекал ведущий Андрей Антоненко, DJ — Pruchkovsky, певец Игорь Дишкантюк и вокалистка Юлия.

Редакция KerchINFO.com также присоединяется ко всем поздравлениям и желает магазину «OksAnna» становится еще популярнее, пополнять ряд постоянных клиентов и делать еще большее количество девушек счастливыми и красивыми!

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