Майские праздники в диско-холле «Камелот»

Майские праздники – это особенный весенний период, как так хочется хоть ненадолго забыть о работе, делах и бытовых хлопотах и просто радоваться столь долгожданному солнцу, проводить время с близкими и просто наслаждаться каждым моментом.

Главный праздник в мае – День Победы. Для Керчи это особенный день, поскольку наш город-герой и его жителями никогда не будет забыт тот невероятный подвиг, на который пошел советский солдат, чтобы освободить город от врага.

Керчь традиционно масштабно празднует этот великий праздник: на факельное шествие и военный парад соберутся посмотреть сотни людей. Но что делать после?

Диско-холл «Камелот» предлагает вашему внимаю разноплановую программу мероприятий на 7,8 и 9 мая. Каждый сможет найти праздник для себя и своей семьи!

Детский праздник в «Камелоте»

7 мая в диско-холле «Камелот» пройдёт детский праздник, приуроченный ко Дню победы под названием «Спасибо деду за победу!».

Детей научат как правильно готовить настоящую солдатскую еду, будет проведен запуск бумажных корабликов в море, а также много развлекательных конкурсов, танцев и конечно же приятные подарки для юных керчан.

Также будет проведён финал конкурса рисунков ко Дню Победы и мастер-класс от шеф-повара.

Про родителей тоже не забыли: их ждут особенные конкурсы и незабываемое настроении!

Дискотека 90х-2000х в «Камелоте»

8 мая, сразу после окончания факельного шествия диско-холл «Камелот» закатит вечеринку, которые вы не сможете забыть еще долго время : «Дискотека 90х-2000х»!

Гостей ждут не только любимые хиты, но и отличное настроение, активные конкурсы и приятные подарки. Ведущий вечеринки – Андрей Антоненко, который заставит улыбаться каждгого и специальный гость вечера – лучшая кавер-группа Крыма – ШНАПС.

Такое пропустить просто нельзя!

Праздник Победы в «Камелоте»

9 мая собираемся на летней террасе диско-холла «Камелот», чтобы отметить День Победы!

Руководить парадом будет несменный командир Наталья Пушина и ее рота: ученица музыкальной школы Екатерины Сосновской, солисты образцового ансамбля бального танца «Ритм» станцуют вальс победы и танцы в современных ритмах, аккордионистка Лена Клинцова.

И еще — поет лауреат международных конкурсов вокалистов — Изабелла Шенгур. Конкурсы, атмосфера праздника День Победы.

Вход бесплатный.

Давайте вместе сделаем эти праздники особенными!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

