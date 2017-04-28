Майские праздники в Керчи: какие дороги перекроют

В связи с проведением праздничных мероприятий и подготовки к Военному параду в Керчи, в целях обеспечения безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов, Администрация города сообщает о временном ограничении транспортных средств.

Для прохождения колонны демонстрантов 1 мая 2017 года ограничение вводится:

— с 9.00 час. до 10.00 час. по улице Карла Маркса (от улицы Козлова до улицы Кирова), а также прилегающих к ней улиц Советская и Дубинина;

— при прохождении колонн с 10.00 час. до 10.45 час. временное ограничение будет введено движение транспорта по улице Кирова и пересекающих ее улиц Советской, Свердлова, Кооперативный переулок, Адмиралтейский проезд, Театральная.

Для проведения репетиций и Военного парада Победы:

Даты и время ограничения движения:

— 03.05.2017 г., 05.05.2017 г. с 16.00 до 22.00;

— 03.05.2017 г., 05.05.2017 г. с 16.00 до 22.00;

— 07.05.2017 г. с 08.00 до 14.00;

— 09.05.2016 г. с 06.00 до окончания мероприятия.

Временное ограничение движения транспортных средств будет введено по следующим улицам:

— ул. Свердлова от кольца в районе гостиницы «Меридиан»,

ул. Кирова, до пересечения ул. Кирова с ул. Фурманова;

— по ул. Маршала Еременко от кольца на автовокзале до ул. Кирова;

— по ул. Карла Маркса от пересечения с ул. Самойленко до

ул. Кирова;

— по ул. Советская от пересечения с ул. Самойленко до ул. Кирова.

— по ул. Рыбакова до горы Митридат;

— по ул. Курсантов от ул. Пирогова;

— на пересечении ул. 23 мая 1919 года с ул. Рыбакова;

— на пересечении ул. 1-я Эспланадная с ул. Рыбакова.

Для прохождения колонн факельного шествия 8 мая 2017 года:

— с 19.00 час. до 21.30 час. по улицам Советская, Кирова, Свердлова, Адмиралтейский проезд, Театральная, Кооперативный переулок.

Схема объезда для городского пассажирского транспорта:

Маршрут No 2, в прямом направлении

По маршруту следования — ул. Еременко – ул. Самойленко – ул. Пирогова – далее по маршруту следования.

В обратном направления

По маршруту следования — ул. Пирогова – ул. Самойленко – ул. Еременко – далее по маршруту следования

Маршрут No 3, в прямом направлении

По маршруту следования — ул. Еременко – ул. Самойленко – ул. Пирогова –

ул. Чкалова – Куль — Обинское шоссе — АТБ – ул. Буденного – Шоссе Героев Сталинграда – Камыш – Бурунское шоссе – кольцо в районе гостиницы “Меридиан” – ул. Ворошилова – Сильпо

В обратном направлении

Сильпо — ул. Буденного — Шоссе Героев Сталинграда — Камыш – Бурунское шоссе — кольцо в районе гостиницы “Меридиан” – Камыш – Бурунское шоссе — Шоссе Героев Сталинграда – ул. Буденного – АТБ – Куль — Обинское шоссе – ул. Чкалова – ул. Шлагбаумская – ул. Еременко — Автовокзал – далее по маршруту следования.

Маршрут No 5, 5 а, 28, в прямом направлении

Автовокзал – ул. Еременко – ул. Шлагбаумская – ул. Чкалова – Куль-Обинское шоссе – АТБ – ул. Буденного – Шоссе Героев Сталинграда – далее по маршруту следования.

В обратном направлении

По маршруту следования — Шоссе Героев Сталинграда — ул. Буденного – АТБ — Куль — Обинское шоссе – ул. Чкалова – ул. Шлагбаумская – Автовокзал

Маршрут No 6, в прямом направлении

СП МИС — Камыш – Бурунское шоссе – кольцо в районе гостиницы “Меридиан” – ул. Ворошилова – Куль — Обинское шоссе – ул. Чкалова –

ул. Пирогова – ул. Самойленко – ул. Еременко – кольцо Автовокзал – далее по маршруту следования.

В обратном направлении

Мичурино – по маршруту следования — кольцо Автовокзал – ул. Еременко –

ул. Самойленко – ул. Пирогова – ул. Чкалова – Куль — Обинское шоссе –

ул. Ворошилова — Камыш – Бурунское шоссе – кольцо в районе гостиницы “Меридиан” – СП МИС

Маршрут No 19, в прямом направлении

ЗЖБИ — по маршруту следования – Автовокзал – ул. Еременко –

ул. Шлагбаумская – ул. Чкалова – Куль-Обинское шоссе – АТБ – ул. Буденного – Шоссе Героев Сталинграда – Камыш – Бурунское шоссе – кольцо в районе гостиницы “Меридиан” — Камыш – Бурунское шоссе — Шоссе Героев Сталинграда – ул. Буденного – МКСК

В обратном направлении

МКСК – ул. Буденного — Шоссе Героев Сталинграда — Камыш – Бурунское шоссе — кольцо в районе гостиницы “Меридиан” – ул. Ворошилова – АТБ – Куль — Обинское шоссе – ул. Чкалова – ул. Шлагбаумская – Автовокзал – далее по маршруту следования.

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