Майские праздники в Керчи: какие дороги перекроют

В связи с проведением праздничных мероприятий и подготовки к Военному параду в Керчи, в целях обеспечения безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов, Администрация города сообщает о временном ограничении транспортных средств.
Для прохождения колонны демонстрантов 1 мая 2017 года ограничение вводится:
— с 9.00 час. до 10.00 час. по улице Карла Маркса (от улицы Козлова до улицы Кирова), а также прилегающих к ней улиц Советская и Дубинина;
— при прохождении колонн с 10.00 час. до 10.45 час. временное ограничение будет введено движение транспорта по улице Кирова и пересекающих ее улиц Советской, Свердлова, Кооперативный переулок, Адмиралтейский проезд, Театральная.
Для проведения репетиций и Военного парада Победы:
Даты и время ограничения движения:
— 03.05.2017 г., 05.05.2017 г. с 16.00 до 22.00;
— 03.05.2017 г., 05.05.2017 г. с 16.00 до 22.00;
— 07.05.2017 г. с 08.00 до 14.00;
— 09.05.2016 г. с 06.00 до окончания мероприятия.
Временное ограничение движения транспортных средств будет введено по следующим улицам:
— ул. Свердлова от кольца в районе гостиницы «Меридиан»,
ул. Кирова, до пересечения ул. Кирова с ул. Фурманова;
— по ул. Маршала Еременко от кольца на автовокзале до ул. Кирова;
— по ул. Карла Маркса от пересечения с ул. Самойленко до
ул. Кирова;
— по ул. Советская от пересечения с ул. Самойленко до ул. Кирова.
— по ул. Рыбакова до горы Митридат;
— по ул. Курсантов от ул. Пирогова;
— на пересечении ул. 23 мая 1919 года с ул. Рыбакова;
— на пересечении ул. 1-я Эспланадная с ул. Рыбакова.
Для прохождения колонн факельного шествия 8 мая 2017 года:
— с 19.00 час. до 21.30 час. по улицам Советская, Кирова, Свердлова, Адмиралтейский проезд, Театральная, Кооперативный переулок.
Схема объезда для городского пассажирского транспорта:
Маршрут No 2, в прямом направлении
По маршруту следования — ул. Еременко – ул. Самойленко – ул. Пирогова – далее по маршруту следования.
В обратном направления
По маршруту следования — ул. Пирогова – ул. Самойленко – ул. Еременко – далее по маршруту следования
Маршрут No 3, в прямом направлении
По маршруту следования — ул. Еременко – ул. Самойленко – ул. Пирогова –
ул. Чкалова – Куль — Обинское шоссе — АТБ – ул. Буденного – Шоссе Героев Сталинграда – Камыш – Бурунское шоссе – кольцо в районе гостиницы “Меридиан” – ул. Ворошилова – Сильпо
В обратном направлении
Сильпо — ул. Буденного — Шоссе Героев Сталинграда — Камыш – Бурунское шоссе — кольцо в районе гостиницы “Меридиан” – Камыш – Бурунское шоссе — Шоссе Героев Сталинграда – ул. Буденного – АТБ – Куль — Обинское шоссе – ул. Чкалова – ул. Шлагбаумская – ул. Еременко — Автовокзал – далее по маршруту следования.
Маршрут No 5, 5 а, 28, в прямом направлении
Автовокзал – ул. Еременко – ул. Шлагбаумская – ул. Чкалова – Куль-Обинское шоссе – АТБ – ул. Буденного – Шоссе Героев Сталинграда – далее по маршруту следования.
В обратном направлении
По маршруту следования — Шоссе Героев Сталинграда — ул. Буденного – АТБ — Куль — Обинское шоссе – ул. Чкалова – ул. Шлагбаумская – Автовокзал
Маршрут No 6, в прямом направлении
СП МИС — Камыш – Бурунское шоссе – кольцо в районе гостиницы “Меридиан” – ул. Ворошилова – Куль — Обинское шоссе – ул. Чкалова –
ул. Пирогова – ул. Самойленко – ул. Еременко – кольцо Автовокзал – далее по маршруту следования.
В обратном направлении
Мичурино – по маршруту следования — кольцо Автовокзал – ул. Еременко –
ул. Самойленко – ул. Пирогова – ул. Чкалова – Куль — Обинское шоссе –
ул. Ворошилова — Камыш – Бурунское шоссе – кольцо в районе гостиницы “Меридиан” – СП МИС
Маршрут No 19, в прямом направлении
ЗЖБИ — по маршруту следования – Автовокзал – ул. Еременко –
ул. Шлагбаумская – ул. Чкалова – Куль-Обинское шоссе – АТБ – ул. Буденного – Шоссе Героев Сталинграда – Камыш – Бурунское шоссе – кольцо в районе гостиницы “Меридиан” — Камыш – Бурунское шоссе — Шоссе Героев Сталинграда – ул. Буденного – МКСК
В обратном направлении
МКСК – ул. Буденного — Шоссе Героев Сталинграда — Камыш – Бурунское шоссе — кольцо в районе гостиницы “Меридиан” – ул. Ворошилова – АТБ – Куль — Обинское шоссе – ул. Чкалова – ул. Шлагбаумская – Автовокзал – далее по маршруту следования.
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