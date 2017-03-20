Малая Митридтская лестница: разрушение продолжается

Гора Митридат – визитная карточка Керчи. Эта достопримечательность смотрит на туристов с календарей, брошюр, магнитов и открыток. На вершине горы ежегодно проходят легендарные постановки, приуроченные Дню Победы, а накануне Митридат становится финальной точкой факельного шествия.

И все бы ничего, если бы столь значимая для горожан историческая памятка находилась в соответствующем виде. Однако, увы, это давно не так.

Большая Митридатская лестница находится на виду, и её периодически ремонтируют, остерегаясь полного разрушения, то о Малой лестнице вовсе забыли.

Малая (или как еще называют Константиновская) Митридатская лестница стала сегодня убежищем бомжей, алкашей и наркоманов. Ее ступеньки разрушены, а стены исписанынепотребными граффити. Разве такой должна быть достопримечательность города?

Важно отметить, что к 2018 году запланировано окончание масштабной реконструкции комплекса Большой и Малой (Константиновской) Митридатских лестниц в Керчи. Проект разрабатывает питерская и московская фирмы. На него выделено из федерального бюджета 1,5 млрд рублей.

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«Что касается самого проекта реконструкции, то на данный момент представлены два проекта от питерских и московских архитекторов. Эти проекты будут рассмотрены властями города и Республики Крым. Деньги на сам проект, около 80 миллионов рублей в 2017 году, заложены. Если все пойдет по плану, ожидается, что лестница должна быть готова к концу 2018 года», – отмечала в декабре 2016 года генеральный директор ГБУ «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник» Татьяна Умрихина.

Однако нужно помнить, что реконструкция – это хорошо, но если и после внешних преображений жители города по привычке будут использовать эту лестницу как туалет или площадку для реализации своих творческих потребностей, продолжая ее засорять и превращать в общественный туалет, никакие ремонтные работы не помогут. Ведь не место красит человека.



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