Маленькая керчанка покорила Москву

Что не говорите, а Керчь богата на юные таланты. Недавно еще одна керченская звездочка, Елизавета ШУПИКОВА, пополнила плеяду юных дарований города.

Елизавете всего 6 лет, но на ее счету уже 10 побед в различных конкурсах красоты. Вот и 19 ма рта в Москве в рамках недели детской моды проходил конкурс красоты » YOUNG MISS MOSCOW — 2017. Крым на мероприятии представляла маленькая керчанка Елизавета ШУПИКОВА, которая достойно представила Крым. В Москву Лизу пригласили, посмотрев ее успехи на крымских конкурсах.

Мероприятие состояло из 5-ти этапов, в каждом из которых красавицы из разных регионов России демонстрировали свои таланты и боролись за звание лучшей. По итогам конкурса Елизавета заняла почётное призовое место и завоевала титул « 2-st vice –LITTLE MISS MOSCOW 2017» или «2-я вице маленькая мисс Москвы 2017». Также юная красавица получила в подарок сертификат на публикацию во всероссийском журнале.

Сама Лиза получает море удовольствия от подобных конкурсов и радуется любому достижению. А помогает ей двигаться вперёд поддержка родных и близких ей людей.



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