Маленькие керчане победили в танцевальном соревновании

В начале ноября в Керчи прошли всероссийские танцевальные соревнования «Осенний бал – 2017» посвящённые Дню Народного Единства. Участие в соревнованиях приняли многие юные танцоры. Керченские спортсмены заняли высокие места в своих группах.
Руководители коллектива Владимир Шаповал и Анастасия Молчанова хотели бы поздравить с дебютом своих самых младших воспитанников, которым от 3х до 5 лет. Это были их первые шаги на большом взрослом паркете!
Ткач Анна(4 года)- 1 место,
Кадыров Эрвин-Гилязова Адиле (5 лет)- 1 место,
Казанцева Таня(5 лет) – 1 место,
Шевченко Кристина(5 лет) – 1 место.
Кравченко Ярослав-Молчанова Василиса(5 лет) – 1 место,
Кузьменко Михаил – Цветкова Анна (5 лет) – 1 место,
Жижко Анна (6 лет) – 1 место,
Быковская Ульяна (5 лет) – 1 место,
Смоляков Владислав-Тищенко Маша(6 лет) -1 место.
Руководители очень гордятся своими воспитанниками и желают им дальнейших побед!
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