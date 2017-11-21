Маленькие керчане победили в танцевальном соревновании

В начале ноября в Керчи прошли всероссийские танцевальные соревнования «Осенний бал – 2017» посвящённые Дню Народного Единства. Участие в соревнованиях приняли многие юные танцоры. Керченские спортсмены заняли высокие места в своих группах.

Руководители коллектива Владимир Шаповал и Анастасия Молчанова хотели бы поздравить с дебютом своих самых младших воспитанников, которым от 3х до 5 лет. Это были их первые шаги на большом взрослом паркете!

Ткач Анна(4 года)- 1 место,

Кадыров Эрвин-Гилязова Адиле (5 лет)- 1 место,

Казанцева Таня(5 лет) – 1 место,

Шевченко Кристина(5 лет) – 1 место.

Кравченко Ярослав-Молчанова Василиса(5 лет) – 1 место,

Кузьменко Михаил – Цветкова Анна (5 лет) – 1 место,

Жижко Анна (6 лет) – 1 место,

Быковская Ульяна (5 лет) – 1 место,

Смоляков Владислав-Тищенко Маша(6 лет) -1 место.

Руководители очень гордятся своими воспитанниками и желают им дальнейших побед!

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