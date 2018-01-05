Маленькие керчане повеселились с Барбосиками и спасли Новый год

В ДК «Корабел» юные керчане увидели интересную новогоднюю сказку. Мультяшные герои из семьи Барбоскиных помогли спасти Дедушку Мороза и Новый год. Увлекательное представление и развлекательная программа от Театра для детей Марины Тарасовой подарили детям незабываемые эмоции.

Сегодня в Театральном зале ДК «Корабел» собрались самые маленькие зрители. Они пришли на встречу с любимыми героями мультиков и сказок. Новогоднее представление порадовало и взрослых. А малышам достались приятные сувениры – раскраска с Барбоскиными.

После путешествия по сказочной Дедоморозовке, спасения главного героя, хитрых загадок и танцев маленькие зрители вместе с актерами играли и веселились в фойе Дворца культуры.

Дети смогли пообщаться с полюбившимися героями. Малышей привлекал большой мохнатый лемур Джулиан – очень хотелось поймать его за хвост.

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Каждый смог сфотографироваться на память с Дедом Морозом, Снегурочкой, Пингвинами и другими героями спектакля.

Все дети остались довольны представлением:

«Больше всего мне понравились Розочка и Лиза из Барбоскиных. А еще Дед Мороз, который вдруг стал маленьким. Понравилось танцевать вместе лемуром», – рассказывают юные зрители.

Прививать любовь к театру ранних лет – правильно и нужно. Потому что театр учит нас сострадать и любить. Для тех кто не успел сегодня посмотреть спектакль «Приключения Барбосиков» есть хорошая новость – завтра в Городском центре культуры им. Богатикова в 12:00 пройдет еще один спектакль. Успейте купить билеты и отправиться в удивительное путешествие в сказку.

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