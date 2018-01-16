Маленькие керчане разыграли рождественские сценки

В минувшее воскресенье, в канун рождественских Святок в одном из керченских храмов прошёл детский утренник.

В храме Рождества Пресвятой Богородицы в этот день собрались десятки юных керчан – ребята в костюмах сказочных героев разыгрывали различные сценки.

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Святки заканчиваются 17 января, на следующий день приходится Крещенский Сочельник – день строгого поста перед праздником Крещения Господня. А 19 января православные христиане отмечают праздник Крещения и купаются в проруби.



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