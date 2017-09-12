Маленькие керчане сняли лучший короткометражный фильм

Подведены итоги II Международного фестиваля-конкурса сценического и художественного мастерства «Крым – другое измерение». В номинации «Короткометражный фильм» победили керчане!

Ребята — учащиеся театрального отделения ДШИ им.Р.В. Сердюка, участники детской киностудии «Алые паруса» с нетерпением ждали вердикта жюри, ведь в конкурсной программе был их первый фильм «День котов».

Картина получилась комедийной, о жизни дворовых и домашних котов и собак. Кем бы вы ни были, где бы вы ни жили, если у вас доброе и отзывчивое сердце, вам будут рады всегда и везде – вот главная мысль, которую хотели передать дети своим зрителям.

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«День котов» получил диплом Лауреата I степени. Над фильмом работали: автор сценария – Варвара Тулинова, 8 лет; операторы — Екатерина Славина, 12 лет и Екатерина Нечаевская, 14 лет; гример – Щелкунова Екатерина,11 лет; помощник режиссера – Александр Каминский,12 лет; руководитель проекта «Дети снимают кино»- преподаватель театрального отделения, актриса — Екатерина Игоревна Холодная; куратор – продюсер и кинорежиссер Дмитрий Викторович Ходырев.

Сейчас Детская киностудия «Алые паруса» ДШИ им. им. Р.В. Сердюка готовится к съемкам фильма «Случайная фотография». Автор сценария — Екатерина Славина,13 лет; режиссер — София Мостипанова-Таранцева, 12 лет; оператор – Данил Морозов, 13 лет. Захватывающий сюжет этой драмы расскажет о проблемах и взаимоотношениях между родителями и детьми.Одной из съемочных площадок станет и Центральная городская библиотека им. В.Г. Белинского.

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