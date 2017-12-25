Маленькие керчане встретятся с «барбосиками»

На неделе новогодних каникул маленьких керчан ожидает интересная развлекательная программа. Одним из событий станет новогоднее шоу «Приключения барбосиков».

Шоу организовывает детский театр Марины Тарасовой. За полчаса до игры малышей ждёт невероятный фейверк-салют «БУМфети», а ещё организаторы обещают, что приз получит каждый малыш, который придёт на представление. Больше никаких секретов в театре не раскрывают – лучше прийти самому и всё увидеть ;)

Читайте: В Керчи «признаются в любви под дождем»

Представления пройдут 5 января в 12:00 во Дворце культуры «Корабел» и 6 января в 12:00 в Культурном центре им. Ю. Богатикова. Билеты можно приобрести в магазине «Фуршет» с 10600 до 17:00, а такде в кассах Дворца Культуры «Корабел» с 12:00 до 18:00.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

