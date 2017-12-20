Маленькие керчане встретятся с крымскотатарским Дедом морозом

Каждый ребёнок под Новый год ждёт встречи с главным зимним волшебником – Дедом Морозом. Будь это всего навсего переодетые в костюм, приклеившее бороду, с посохом в руке – папа, дедушка, школьный учитель или воспитатель…всё равно – чудо. Маленьким крымчанам в некотором смысле повезло – они могут повидать двух, разных! Дедов Морозов – российского и крымскотатарского!

Встреча с национальным волшебником пройдёт 27 декабря в Центре культуры им. Ю. Богатикова. Гостей утренника ждут – поздравление от администрации города и спонсоров, праздничная концертно-развлекательная программа с участием национальных коллективов, игровая программа с Дед Морозом- Аяз Деде и вручение подарков!

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Праздник «Янъы йыл бизге келе» начнётся в 10:00 в Большом зале на втором этаже Культурного Центра им. Богатикова. Хош сефагъа келинъиз! Добро пожаловать!

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