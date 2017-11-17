Маленькие керченские садоводы украсили школьный двор

В школе им. Володи Дубинина завершается неделя «Начальной школы», второклассники эту неделю провели экологично и с пользой – делали поделки и даже сажали деревья!

Как рассказала журналистам КерчьИНФО учительница Диана ПРИТУЛЕНКО всю неделю деткам в игровой форме рассказывали о том, как беречь природу. Ребята готовили работы «Из мусорной кучки – весёлые штучки», поделки из природных материалов, рисунки о защите экологии, сообщения про своих домашних питомцев.

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Ребятишки из 2В класса, решили помимо всего прочего украсить школьный двор! Дети вместе с учительницей посадили два горшка дубков, клубни тюльпанов и три дерева миндаля. Как рассказала Диана ПРИТУЛЕНКО, все дети принимали активное участие: «Сажали, выкапывали лунки и поливали. Были рады показать свое отношение к экологии родного города и доказать на деле, что Дубининцы не просто слово!».

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