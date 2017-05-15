Маленький Китай в большой Керчи

В Керчи, 12 мая, открылся китайский рынок. Редакция КерчьИНФО пообщалась с администрацией торгового объекта и местными предпринимателями, чтобы взвесить все «за» и «против».

Администрация рынка уверяет, что цены на вещевом рынке «сумасшедшие», и людям нужен более дешевый аналог с ценами от производителя.

«Россия давно сотрудничает с Китаем. Это дружба на век. Этот народ к нам относится очень положительно – они торгуют в Москве, Пятигорске, Сургуте. Мы с ними списались, договорились, тем более Крым ждет инвесторов. Пока что сюда едут китайцы, французы, но это уже больше по вину», — рассказала сайту KerchINFO администратор рынка Наталья НЕМЧИНОВА.

Так называемый китайский рынок пока не успел разрастись, здесь представлена летняя одежда: футболки, купальники, пояса, обувь. Для рыбной ловли, отдыха и быта – веники, швабры, радиотовары, сумки, удочки и другие принадлежности.

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В скором будущем на рынке появятся товары для детей, одежда для рабочих и охотников.

Сейчас основатели рынка набирают реализаторов, которые, по их словам – оформлены по закону.

«Мы первые в Крыму, у кого цены реальные из Китая – вещи может позволить себе любой человек на свою зарплату. Вообще люди предлагали, особенно пенсионеры, создать такой рынок», — рассказали в администрации рынка.

Предприниматели из Керчи к новому торговому объекту относятся неоднозначно.

«Со стороны обывателя – хорошо, если дешевле. Хотя предприниматели жаловались. Дело в том, что если на этом рынке начнут появляться вакантные места, то они исчезнут на самом вещевом рынке, а это приведет к его закрытию», — предприниматель Андрей.

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«Насколько я знаю, торговать там будут не только китайцы. А поставлять товары кто угодно. Плохо, потому что забудут о вещевом рынке. Они просто закроются, не выживут. Аренда сумасшедшая. А для простых людей – конечно хорошо», — предприниматель Татьяна.

В торговом отделе журналистам сайта KerchINFO пояснили, что вещевой рынок находится в частной собственности и имеет право на сотрудничество с любыми предпринимателями, если это не противоречит законодательству. Производители из Китая фактически теперь входят в структуру рынка и называть его «китайским» можно лишь формально.

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