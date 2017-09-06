Маленьким керчанам расскажут кем быть

На следующей неделе в Керчь привезут «Азбуку профессий». Нет, это не букварь или профориентационный справочник. Как сообщают организаторы, это модель реального города, где дети от 4 до 12 лет в игровой форме узнают о различных специальностях, и даже пробуют себя в той или иной роли.

Родители же, глядя на ребёнка со стороны, могут понять, что ему интереснее и ближе.

В «Азбуку» вошли 15 профессий, среди них — стоматолог, моряк, банкир, спасатель, журналист, автомеханик, фермер, агроном, почтальон и танцор.

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Глава Министерства образования Республики Крым Наталья Гончарова считает, что несколько часов, отданных профориентационной работе, во время которой с детьми работают профессионалы своего дела, полезны для каждого ребенка.

Все занятия и программы творческих мастерских составляли педагоги, детские психологи и режиссеры детских театров. А проводят их профессиональные актеры.

«Азбука профессий» в Керчи пройдёт 16-17 сентября на площади Ленина.

Вход на мероприятие по пригласительным билетам, или же прямо на месте можно получить резервный билет на одно из тех занятий, где будут доступные места.

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