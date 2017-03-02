Малыши детского сада «Журавушка» рассказали работникам ГИБДД о правилах дорожного движения

В детском саду No 51 «Журавушка» провели профилактическое мероприятие «Путешествие в стране безопасности». Занятие было организовано с целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

Воспитанники 2 младшей группы под руководством воспитателя Васильченко Натальи Александровны рассказали представителям ГИБДД и управления образования Администрации Керчи о том, как должны правильно вести себя все участники дорожного движения.

В игровой форме с помощью стихов, загадок, танцев, викторин и тематических заданий, дети рассказали о необходимости соблюдения правил безопасности на дороге, о важности светофоров, о видах спецтранспорта и его предназначениях.

В гости к детям пришёл важный герой дорожного движения «Сеньор Светофор». Дети с лёгкостью и охотно рассказывали «Сеньору Светофору» о значении его световых сигналов. В ходе разыгранной проблемной ситуации на дороге, ребята показали, как надо вести себя на пешеходном переходе: девочки продемонстрировали себя в роли мамочек с колясками, а мальчики — автомобилистов. Все малыши отлично справились с поставленными заданиями, отгадали все загадки и с удовольствием сыграли в тематические подвижные игры. В рамках мероприятия ребята показали, что хорошо знают все правила дорожного движения. Занятие прошло под лозунгом: «Правила дорожные, вы — совсем несложные! Светофор мы уважаем и здоровья всем желаем!».

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«В ходе проведения занятия в игровой форме мы постарались закрепить ранее полученные знания и навыки детей о правилах дорожного движения, о работе светофора и его сигналах. Ведь правила запоминаются лучше, когда дети изучают их в форме игры или представлений. Теперь мы смело можем сказать о том, что наши воспитанники знают, как важно быть внимательными и уметь правильно ориентироваться при переходе улиц», — рассказала старший воспитатель детского сада No51 «Журавушка» Лунькова Татьяна Николаевна.

В конце встречи «Сеньор Светофор» наградил памятными медальками воспитанников 2-младшей группы за хорошие знания правил дорожного движения. Сотрудники детского сада подарили гостям мероприятия памятные сувениры — настольные подставки для ручек в виде светофора.

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