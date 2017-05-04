Мансардные окна: с видом на небо

В последние годы стало распространенным обустройство мансардных этажей в коттеджах. Это позволяет максимально эффективно использовать все доступное пространство внутри частного дома. А чтобы на мансарде было достаточно света, следует не забывать и о мансардных окнах.

Современные мансардные окна не только обеспечивают доступ солнечного света внутрь помещений под крышей. Они также придают всему зданию своеобразный стиль и привлекающий взгляды вид.

Установка таких окон в кровлю дома не доставляет особых хлопот благодаря универсальной системе монтажа. Для проветривания мансардных помещений окна могут открываться. Причем удобство эксплуатации мансардных окон в значительной мере зависят от фурнитуры. Чтобы заедающие ручки и плохо поворачивающиеся оконные петли не мешали проветриванию и мойке наружного стекла, необходимо убедиться в хорошем качестве фурнитуры. Тогда повседневная эксплуатация мансардного окна не будет доставлять хлопот:

открытое окно будет надежно фиксироваться в требуемом положении;

установка ручки в нужное положение позволит обеспечить необходимый уровень вентиляции;

поворот оконной рамы позволит без труда вымыть наружное стекло;

наличие специальной мембраны позволит создать приток свежего воздуха даже при плотно прикрытых окнах.

Нередко мансардные окна оказываются расположенными чересчур высоко от пола, что затрудняет их открывание или закрывание. Особенно проблематично сделать это детям. Решение — дистанционное управление процессами открывания и закрывания окна. С помощью электропривода окно принимает нужное положение по команде с пульта. Также подобное устройство может снабжать датчиком дождя, чтобы автоматически закрывать окна при ухудшении погоды на улице. Что позволит избежать луж воды на полу, если забыли закрыть окна перед началом дождя.

Когда в летний период окна на мансарде распахнуты, через них внутрь помещений проникают назойливые насекомые. Для исключения этого следует все окна на мансарде, которые способны открываться, снабдить москитными сетками.

Полезным также может оказаться наличие замка, который не позволит открыть окно, например, любопытным детям, оставшимся на мансарде без присмотра взрослых.

Чтобы защититься от ярких солнечных лучей и соседского любопытства, рекомендуется снабдить мансардные окна шторами. Обычные шторы в этом случае не подходят, поскольку такие окна расположены наклонно. Поэтому оптимальным вариантом окажутся жалюзи и рулонные шторы. Они опускаются и поднимаются по специальным направляющим. Для удобства жильцов желательно их также оборудовать дистанционным приводом, управляемым с пульта по беспроводному каналу.

Оборудованные всеми нужными дополнениями мансардные окна значительно повысят комфорт и уют помещений под самой крышей частного дома. Днем в них будет достаточно естественного света, а в жаркую погоду приоткрытые окна обеспечат приток свежего воздуха.

Но чтобы мансардные окна не доставляли проблем при эксплуатации, приобретайте их лишь у проверенных организаций, которые дают длительную гарантию на предлагаемую продукцию и на качество монтажных работ. К таким организациям относится http://www.gorizont-sevastopol.ru, которая дает гарантию на свои работы. А спектр этих работ у специалистов из Севастополя — широк. Это и большой ассортимент ворот, услуги по остеклению балконов и окон, жалюзи для всех видов оконных конструкций, рафшторы и ставни, выполненные из алюминия и многое-многое другое.

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