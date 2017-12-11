Марат Еникеев: «Процесс пошёл. Больница оживает»

Об интервью с главным врачом керченской городской больницы №1 Маратом ЕНИКЕЕВЫМ мы договаривались несколько недель. Марат Альбертович ссылался на занятость, однако в прошлую пятницу нам повезло. Мы договорились встретиться.

Перед кабинетом главного врача сидели несколько людей, судя по надписи на двери Марат Альбертович проводил личный приём. Но в назначенный час он пригласил нас в кабинет, извинился и заметил, что начнём через пять минут: нужно подписать ещё жалобы. На столе у врача была небольшая стопка бумаг: «Это вот люди пишут, жалобы. Каждый день почти приходят. Отвечаю. Подписываю, видите. Пишут, начиная от Горгаза, дорог, отсутствие ярмарок, ну и про то, что в больницах очереди».

Марат ЕНИКЕЕВ в должности главного врача первой больницы (после объединения двух лечебных учреждений – прим.ред.) чуть более двух месяцев.

По его мнению, реорганизация больниц проходит для улучшения оказания медицинской помощи. Керчь один из последних городов (остался ещё Симферополь) – в котором проходит процесс объединения больниц. В Ялте, Феодосии, в Саках, Джанкое, Евпатории медицинские учреждения уже давно подчиняются одному руководителю.

В Керчи уже есть опыт объединение больниц – Больницы «водников» и Больницы №3 и, как считает Марат Альбертович, это никак не сказалось на обслуживание, наоборот стало удобнее для населения Аршинцево.

Городская больница №1, в которую пришёл Марат ЕНИКЕЕВ, мягко скажем, была в неудовлетворительном состоянии, однако за сравнительно короткий срок его руководства, удалось сделать не мало: теперь в медицинском учреждении тепло, запущен неработающий лифт, починили слив.

Как говорит Марат Альбертович, работа по восстановлению больницы ведётся: «Процесс пошёл. Больница начинает оживать. Работа идёт по запуску других лифтов. Решаются проблемы с медикаментами, с реактивами для анализов. Потихоньку начинаем разбираться с очередями в поликлинике. Если в первый месяц были жалобы, что не делаются анализы, отсутствуют реактивы, то сейчас мы эту проблему практически устранили. У нас есть очереди, но они в законном порядке – до десяти дней больной может ожидать обследования. Конечно остаётся тяжёлая проблема с УЗИ, потому что нехватка врачей. Но во всё остальном мы более менее справляемся».

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В керченской больнице №1 есть пробирки?

Основными проблемами больницы помимо выше перечисленного первые месяцы были нехватка врачей и отсутствие пробирок. Как рассказал главврач сейчас они решаются: «Почему возникали конфликты. Не было записи в кабинетах забора крови. Люди должны понимать, что лаборатория не берёт забор крови, его берёт поликлиника – есть специальный кабинет по забору крови. Они не могут взять всех желающих, должна быть запись. Например, в день поликлиника может обслужить 50-70 человек. Существует очередь, а возникали проблемы в чём – например, было 25 пробирок, а пришло 25 человек, им было отказано. Соответственно, люди оказались недовольны. Пришли на следующий день в порядке живой очереди, опять та же ситуация. Возникали конфликты, поэтому сейчас сделана очередь, расписание. И в самом кабинете и электронная. По крайней мере этот процесс урегулирован, у больных есть 10-12 дней на сдачу анализа. В течение этих двух-трёх недель пришли закупки и у нас нет перебоев с анализами и у нас эти жалобы уменьшились. Это проблема была в октябре. С середины ноября запись упорядочена. Кабинет работает. Сейчас решается вопрос, чтобы увеличить забор крови, ввести дополнительную ставку медсестры в этот кабинет. Потому что поликлиника большая, обслуживает 52 тысячи населения и 50 человек в день это мало для забора крови».

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Вопрос от читателей: Как долго в поликлиниках сохранится проблема получения талона или записи на услуги врачей или обследований, которые, на данный момент, можно получить только через несколько недель. Хотелось бы, вовремя получать услуги.

Ответ Марата ЕНИКЕЕВА: «Из-за того, что у нас 30% врачебных кадров, мы не можем обеспечить консультации в полном объёме и своевременно. Есть объективные причины и субъективные. Вот это – объективная причина. Если у нас работают три человека на УЗИ, из них один врач на четверть ставки, один на пол ставки и третий на 0,75, мы физически не можем обеспечить всех больных УЗИ. При этом врач УЗИ должен обслуживать стационары полностью, а у нас больным в хирургическом стационаре всем показано обследование УЗИ, и урологическим больным. Бывает необходимость в реанимации, больные с экстренной помощью идут у нас без очереди, больные при диспансеризации тоже. Поэтому всем остальным приходится быть в очереди. Аппараты УЗИ есть, не хватает врачебных кадров.На 2018 год запланировано еще обучение двух врачей на УЗИ, мы планируем на это расходы, у нас лежат заявки на бюро трудоустройство».

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Вопрос от читателей: Зачем идти к терапевту за направлением на флюрограмму, если раньше можно было в кабинете №1 взять направление?

Ответ Марата ЕНИКЕЕВА: «Есть правила оказания медицинской помощи в РФ, есть Федеральный закон. Больной не может прийти по своему желанию и сказать – «я хочу». Только после приёма врача больной может пойти на какое-либо обследование, если врач сочтёт это нужным. Если это диспансеризация или проф осмотр – они проходят через кабинет доврачебный. Там сидит медсестра или фельдшер, которые могут направить. Для этого не нужно идти к терапевту. Объясняю – в стране страховая медицина. Это вариант бюджетного здравоохранения. За больного платит государство, но через страховую медицину. И чтобы случай был оплачен больницей, этот талон должен быть подписан врачом. Вот почему возникает бюрократизация. Почему врачи не хотят работать, они многие этого не понимают и больные этого не понимают. Для нас эта система еще не очень привычна. Мы работаем в системе ОМС только около полутора лет».

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Вопрос от читателей: Рецепт на бесплатное лекарство в поликлинике выписывают основываясь на том, есть ли оно в социальной аптеке. То есть, назначил врач три наименования, а выписывают одно лекарство (которое точно есть) или не дают вовсе, потому как ничего из этого на складе нет. При этом срок действия на рецепта – 30 дней. И медикаменты за месяц вполне могут привезти на склад. В результате обращаться за бесплатными лекарствами бессмысленно, покупаем за свои деньги. Чисто риторический вопрос – что с этим делать?

Ответ Марата ЕНИКЕЕВА: «К сожалению это не зависит от больницы. Медикаменты закупаются «Крым-фармацией». Задача лечебного учреждения – выписать рецепт, если медикаменты есть на складе. Медикаменты бесплатные выписываются. Есть разные виды льгот. Но и есть проблемы с определённой группой препаратов, когда министерство просто не успевает провести закупки (лоты, заявки, финансирование) это всё время. Когда медикаменты есть, тогда поликлиника имеет право выписать эти препараты. Возникают ситуации, когда больному не подходит этот препарат, а государство закупило именно их. Даже в этих случаях все равно больному идут навстречу и решают вопрос индивидуально. Но такое бывает эпизодически».

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Вопрос от читателей: Именно в 1 горбольнице, в самом грязном отделении гнойной хирургии люди не могут помыться! Нет душа! И такое положение уже давно! 4 года не могут сделать душ! Мы в каком тысячелетии живем?

Ответ Марата ЕНИКЕЕВА: «Это было всегда в этом отделении. В РФ капитальные ремонты делают за счёт бюджетных средств. Средства на ремонт отделения запланированы, разработана дорожная карта до 2020 года, по привидению больницы полностью к санэпид нормам. Деньги выделены. И всё это будет исправляться. Ремонт больницы будет проходить поэтапно, в каждом отделении – начиная от приёмного отделения до реанимации. Уже проводим торги по проектно-сметной документации».

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Зачем в Керчи создали Медицинский совет?

«Медицина не может существовать изолировано от города. Помощь от городской администрации очень большая. Медицинский совет помогает донести проблемы до города. Есть много вещей, которые мы сами решить не можем. К примеру, по нашей просьбе город нам сделал дорогу на больницу №2, улица 12 апреля, дорога шикарная. Сейчас просим сделать вторую дорогу. Также попросили около первой больницы, чтобы сделали дорогу от мед. училища до приёмного покоя. Город уже это запланирован».

В планах больницы на будущее – расширить коечный фонд до 194 коек. Марат ЕНИКЕЕВ подчёркивает, что больница должна быть автономной и от Симферополя и от Краснодара: «Вот это наша цель. Вернуть былую славу».

В конце беседы вспоминаем про письма от горожан, спрашиваем – как часто люди приходят к главному врачу со своими проблемами? На что Марат Альбертович с улыбкой замечает: «В порядке живой очереди приходят, мы никогда больному не отказываем. Мы понимаем, что человек приходит в больницу не просто так, а по надобности. Наши двери открыты каждый день».

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