Маршрут №6 начал ходить до конечной остановки: договорились?

Недавно редакция KerchINFO.com сообщала о том, что керченские маршрутчики, работающие на маршруте №6, объявили забаствоку и отказались возить пассажиров от остановки «Магазин» до конечной остановки в Мичурино. Однако, жители поселка отмечают, что сегодня маршрутные такси начали ходить.

Забастовка водителей маршруток началась из-за того, что по факту дороги от «Магазина» до конечной нет. И перевозчикам это порядком надоело. В итоге, они выдвинули требования: пока не сделают дорогу, они там ездить не будут.

И жители и маршрутчики не раз обращались к городским властям, с просьбами отремонтировать дорогу. Еще зимой в Мичурино даже выделяли грейдер, но на деле дороги лучше не стали. Хотя и экс-глава администрации Керчи Владимир ПОДЛИПЕНЦЕВ отмечал:«В посёлке Мичурино выровняли дорогу грейдером. На улице потеплело, и стало возможным провести обещанные работы. На место вновь выехал грейдер и разровнял дорогу». Кроме того он обещал, что «когда подсохнет грунт, где необходимо произведём подсыпку крошкой». В итоге потеплело, подсохло, и на работы по выравниванию дороги плюнули.

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Сегодня, 7 июня, маршрут №6 начал ходить до конечной. По всей видимости, властям удалось договориться с перевозчиками. Правда, водители говорят, что если в течение недели их требования не будут выполнены, то они снова прекратят ездить до конца маршрута. И увидит ли обещание жизнь – пока остается неизвестным.

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