Март в Керчи: прогноз погоды

С первым днём весны в Керчь пришло настоящее тепло. Погода стоит сухая, на небе ярко светит солнце, на деревьях уже вовсю появляются почки, а кое-где местами уже цветут первые подснежники.

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Но к сожалению, такая погода продержится не очень долго. Первый месяц весны в Керчи будет не только относительно тёплым, но и дождливым. Об этом стало известно из данных долгосрочных прогнозов погоды. Исходя из предварительного прогноза синоптиков, примерно треть марта в Керчи будет сыро и пасмурно.

В первую декаду, в частности и на Международный женский день, будет стоять солнечная погода, температура воздуха прогреется до +11 °C, осадков в этот день не предвидится. Так что на праздник можно смело планировать выезд на пикник.

В течение месяца средняя температура воздуха в Керчи в светлое время суток составит +9 °C, а в ночное — +7 °C.

Приблизительно в середине марта, начиная с 11 числа, в Керчи ожидаются осадки в виде дождя, которые продлятся приблизительно до 20 марта. После этого нас ждет небольшое похолодание.

В конце месяца погода опять стабилизируется и начнётся потепление.

Весна в Керчи фото



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