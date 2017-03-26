Мартовский «ХАХА-Баттл Городов» принёс в Керчь шквал юмора

Мартовский юмористический конкурс «ХАХА-Баттл Городов» собрал в концертном зале ДК «Корабел» любителей весело провести время и от души посмеяться. Зрелищные выступления команд, яркие номера стендаперов, харизматичные ведущие: всё это создало заряжающую позитивом и хорошими эмоциями атмосферу всего вечера в Керчи.



Юмористическая мартовская суббота, 25 марта, надолго запомнится керченской публике. Вчера зал не умолкал от смеха ни на минуту. Таких удачных комических выступлений одновременно всех команд и участников стендапа в Керчи давно не было.

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В этот раз за 20 000 рублей поборолись три российские команды: «БИГ БЭН» (Новороссийск), «СБОРНАЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» (Симферополь) и «ТРИО» (Симферополь). В битве STAND UP комиков призовой фонд 5000 рублей между собой разыграли два стендапера из крымской столицы и керчанка Ольга ДРОНОВА.

Все участники команд тщательно подготовили юмористическую программу для керченского зрителя и очень тонковысмеивали актуальные темы нашего города. Традиционно не обошлось без шуток про Керченский мост и ужасные дороги Керчи. Но фишкой выступления всех команд стали шутки и приколы про всем известный район Аршинцево.

По итогам выступлений фаворитом стала команда «БИГ БЭН». Ребята показали много экспериментального юмора, который «зашёл на ура» местному зрителю. Всего лишь на 0,2 балла команда «СБОРНАЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» (Симферополь) уступила победу гостям из Новороссийска. Добродушные, остроумные и весёлые выступления простых ребят из Симферополя очень понравились керчанам. «Странный» дуэт под не менее странным названием «ТРИО»также зацепил своими выступлениями жителей и гостей города. Два парня выбрали для себя достаточно необычную форму подачи юмора, что выделило их среди других команд и сделало их выступления необычными и креативными.

Среди стендаперов стал лучшим Владислав Ильченко из Симферополя. Его выступление особо «зажгло» публику, и зал единомышленно проголосовал за его победу.

Отметим, что городской конкурс «ХАХА-Баттл Городов» можно смело назвать лучшим юмористическим мероприятием Керчи. С каждым разом на выступление приходит всё больше керчан, уровень организации становится всё выше, а подаваемый со сцены юмор – качественнее и профессиональней.



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