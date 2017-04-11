Машины «на газу» будет отлавливать ГИБДД

В Керчи полицейские проведут операцию «Переоборудование», в ходе которой будет проверено, соблюдают ли керченские автомобилисты требования, предъявляемые к их авто.

В ходе проведения операции сотрудники ГИБДД проверят автотранспортные средства как на изменения в конструкциях, так и на наличие газобаллонного оборудования, которое установлено без надлежащих разрешений.

В Государственной инспекции безопасности дорожного движения отмечают, изменения в конструкциях это то, что влияет на учетные данные автомобиля (к примеру, тип авто). Кроме того правоохранители подчеркивают, что любые изменения машины должны производиться исключительно на станциях техобслуживания, имеющих разрешение на изменения.

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Штрафы за изменения в конструкции транспортных средств без надлежащих документов для владельцев автотранспорта составляют 500 рублей, а для компаний, которые выпускают подобные автомобили на дороги – от 5 до 8 тысяч рублей.



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