«Мастер и Маргарита»: спектакль в Керчи

В Керчи пройдет спектакль, окутанный мистикой и скандалами, давно побивший рекорды кассовых сборов и зрительского интереса – «Мастер и Маргарита».

Постановка народного артиста России Валерия Беляковича, уже давно порождает массу слухов и сплетен миллионов зрителей со всего мира. Спектакль покажут на сцене Дворца культуры «Корабел». Он состоится 26 мая в 19:00.

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Подробнее узнать о спектакле и заказать билеты, можно по телефону +7-978-712-07-94

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