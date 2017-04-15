Мать-одиночка с двумя детьми может оказаться без жилья

В редакцию КерчьИНФО обратилась керчанка, попавшая в поистине трудную жизненную ситуацию. Наталья — пенсионер, одинокая мать, воспитывающая двоих детей. Один ребенок, дочка, инвалид детства. Женщина, после ликвидации Центра бездомных граждан, осталась без прописки, все пособия на детей были сняты. Семья пытается выжить,однако их совсем скоро ждет выселение, поскольку они сейчас живут на съемной квартире, и платить аренду им попросту нечем. Вот что рассказывает сама женщина о сложившейся ситуации.

«Я,пенсионер, одинокая мать, воспитываю двух детей. В семье есть ребёнок-инвалид детства (дочь 2004 года рождения).

Я была прописана в Центре бездомных граждан. но в настоящее время этот центр ликвидирован. Ребенок – инвалид детства и моя семья остались без прописки.

Пенсионный фонд Крыма прекратил с 01.04.2017 выплату пенсии на ребёнка-инвалида детства, а также все социальные выплаты прекращены из-за отсутствия прописки. Т.е. по факту несовершеннолетнего ребёнка-инвалида детства оставили без средств к существованию. Государство обрекло нас на нищенское существование. Из нас сделали настоящих бомжей без прописки.

Мой ребёнок болен и ему нужен уход. Мы живём на съемной квартире и нас оставили без средств. Администрация города Керчи и правительство Крыма никаким образом нам не помогает и всячески избегает разговоров на эту тему.

Моя дочь с инвалидностью попадает в категорию класса инвалидности на внеочередное получение жилья. Тем не менее, очередь моя постоянно сдвигается назад.

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Как теперь мне жить с ребёнком-инвалидом и обеспечивать его материально, если государство ликвидировало центр бездомных граждан, этим самым отняв у нас прописку, а теперь и пенсию по инвалидности у ребёнка. И все соц.выплаты».

Женщина отмечает, что Керченское общество инвалидов, как может, помогает семье, но без материальной поддержки со стороны государства, с двумя детьми на руках, в одиночку, да еще и без прописки, прожить практически невозможно.

«Общество инвалидов как может нам помогает, но увы… из за прописки нам сняли все выплаты на детей и детей инвалидов!

Прошу Вас помочь …если есть такая возможность..решить данную ситуацию, так как у меня нет средств, чтобы лечить и кормить ребёнка без его пенсии. Более того, меня и моих детей в ближайшее время выселят из арендованной квартиры за неуплату, ибо нечем оплатить (Все социальные выплаты и пенсия инвалида были прекращены с 01.04.2017). К сожалению, государство у нас отобрало ВСЁ».

Редакция КерчьИНФО будет следить за развитием ситуации и постарается разобраться в сложившейся проблеме



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