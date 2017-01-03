МЧС Керчи получило скоростной патрульный катер

Новое средство передвижения получили МЧСники Керчи. Новенький скоростной катер КС-951, созданный на Костромском судомеханическом заводе пополнил парк спецсредств МЧС Керчи.

Катер обладает скоростью в 55 км/ч и имеет небольшую осадку, что важно для Керченского пролива. Легкий алюминиевый корпус и водометные двигатели дают возможность катеру подойти почти вплотную к берегу или промчаться над отмелью, не боясь зацепиться корпусом или винтами за дно. Высокая скорость катера позволит быстро добраться до пункта назначения даже против сильного течения.

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Катер имеет четыре водонепроницаемые переборки, поэтому обладает хорошей плавучестью и живучестью, даже если в корпус начнет поступать вода. Оборудование катера позволяет эксплуатировать его как жарким летом, так и холодной зимой. Но так как это судно — техника новая для наших спасателей, его полноценная эксплуатация начнется весной. На данный момент специалисты МЧС займутся настройкой и наладкой оборудования катера.

Видео испытаний скоростного катера КС-951 Проекции скоростного катера КС-951 Технические характеристики скоростного патрульного катера: Длина габаритная, м – 15,02 Ширина габаритная, м – 4,20 Осадка на миделе, м - 0,80 Высота борта на миделе, м - 2,23 Мощность ГД суммарная , кВт (л.с.) – 687 (936) Двигатели - 3х ЯМЗ-536 Движители – водометные Запас топлива, л – 2000 Расход топлива суммарный, л/ч: - на крейсерском режиме при 1800 об/мин – 117 - на режиме полной мощности при 2000 об/мин – 171 Водоизмещение полное, т – около 15,00 Экипаж, чел – 2 Пассажировместимость, чел - 10 Скорость, км/ч – до 55 Дальность плавания по запасу топлива, км – 600 Допустимая высота волны, м – 2,0 Максимальная сила ветра, м – 21,0 Материал корпуса и надстроек – Амг5М

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