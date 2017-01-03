МЧС Керчи получило скоростной патрульный катер

Новое средство передвижения получили МЧСники Керчи. Новенький скоростной катер КС-951, созданный на Костромском судомеханическом заводе пополнил парк спецсредств МЧС Керчи.

Катер обладает скоростью в 55 км/ч и имеет небольшую осадку, что важно для Керченского пролива. Легкий алюминиевый корпус и водометные двигатели дают возможность катеру подойти почти вплотную к берегу или промчаться над отмелью, не боясь зацепиться корпусом или винтами за дно. Высокая скорость катера позволит быстро добраться до пункта назначения даже против сильного течения.

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Катер имеет четыре водонепроницаемые переборки, поэтому обладает хорошей плавучестью и живучестью, даже если в корпус начнет поступать вода. Оборудование катера позволяет эксплуатировать его как жарким летом, так и холодной зимой. Но так как это судно — техника новая для наших спасателей, его полноценная эксплуатация начнется весной. На данный момент специалисты МЧС займутся настройкой и наладкой оборудования катера.

Видео испытаний скоростного катера КС-951

Проекции скоростного катера КС-951

Проекции скоростного катера КС-951

Технические характеристики скоростного патрульного катера:

Длина габаритная, м – 15,02
Ширина габаритная, м – 4,20
Осадка на миделе, м  - 0,80
Высота борта на миделе, м  - 2,23
Мощность ГД суммарная , кВт (л.с.) – 687 (936)
Двигатели  - 3х ЯМЗ-536
Движители – водометные
Запас топлива, л – 2000
Расход топлива суммарный, л/ч:
- на крейсерском режиме при 1800 об/мин – 117
- на режиме полной мощности при 2000 об/мин – 171
Водоизмещение полное, т – около 15,00
Экипаж, чел – 2
Пассажировместимость, чел  - 10
Скорость, км/ч – до 55
Дальность плавания по запасу топлива, км – 600
Допустимая высота волны, м – 2,0
Максимальная сила ветра, м – 21,0
Материал корпуса и надстроек – Амг5М
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