МЧС предупреждает о резком похолодании

МЧС Крыма предупреждает об опасных гидрометеорологических явлениях погоды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В связи с прохождением холодного атмосферного фронта 22-23 августа в Крыму ожидаются сложные погодные условия: местами сильные ливни (более 50 мм), грозы, крупный град, шквал 23-28 м/с, понижением температуры воздуха на 8-10 градусов.

Читайте: Керченская паромная переправа ждёт очередного юбилейного пассажира

Следовательно, прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до локального уровня. Например, повреждение линий связи, рекламных конструкций, затруднение в работе всех видов транспорта.

Керченская паромная переправа также может остановить курирование паромов на период шторма. За обновлением информации следите на сайте KerchINFO.com.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

