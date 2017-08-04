МЧС предупреждает: в Крыму ожидается аномальная жара

Главное управление МЧС РФ по РК информирует крымчан об аномальной жаре. Температура выше климатической нормы на полуострове ожидается в период с 4 по 9 августа.

Согласно данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» жителей полуострова ожидает аномально жаркая погода. Температура воздуха превысит климатическую норму на 7 градусов по Цельсию.

В связи с высокой температурой существует высокая вероятность получения солнечного удара. Во избежание его получения следует держаться в тени и пить много жидкости. В самые жаркие обеденные часы желательно находится дома.

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При возникновении недомогания следует измерить температуру тела и в случае ее повышения принять жаропонижающие препараты, а также приложить к голове холодный компресс. Пострадавшему понадобится покой и свежий воздух в проветриваемом помещении. До прибытия квалифицированных медицинских сотрудников стоит продолжать совершать охлаждающие процедуры.

Сотрудники МЧС призывают крымчан и гостей полуострова быть осторожными и внимательными к себе и окружающим.

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