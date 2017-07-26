МЧС предупреждает: в Крыму ожидается аномальная жара

ФКУ «ЦУКС ГУ МСЧ России по Республике Крым» информирует крымчан об опасных гидрометеорологических явлениях погоды. В особой опасности находятся жители степных и предгорных районов.

27 июля на полуострове ожидается сильная жара. Температура воздуха достигнет 40 градусов.

В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями на территории республики ожидается возникновение непредвиденных ЧС. Возможен перегрев трансформаторных подстанций, в связи с чем из строя могут выйти городские объекты жизнеобеспечения.

Читайте: Экстренное предупреждение от МЧС: надвигается шторм

Кроме того, жителям полуострова следует быть особо аккуратными на дорогах. В результате высоких температур возможна деформация асфальтового покрытия, что увеличивает риск возникновения аварий.

Опасные гидрометеорологические погодные явления повлияют и на самочувствие крымчан. У населения возможны обострения сердечно-сосудистых заболеваний, а также есть риск получения тепловых ударов.

МЧС Крыма призывает крымчан быть предельно осторожными и беречь себя.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

