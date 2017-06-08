МЧСники из Керчи показали всей России, как бороться с человеческим фактором

На базе Ногинского спасательного центра (Московская область), 7 июня, состоялись первые Всероссийские соревнования «Человеческий фактор. Лига профессионалов».

В соревнованиях приняли участие пятнадцать команд из разных уголков России – они стали победителями первого этапа, каждая в своем федеральном округе.

В состав команды, которая представила Крым на Всероссийском уровне, вошли сотрудники 3 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы по Республике Крым (Керчь) — диспетчер ЦППС СПТ 3 ПСО Анна ТАТАРИНЦЕВА, радиотелефонист 16-й пожарно-спасательной части Марина ЛЕОНОВА и старший пожарный 16-й пожарно-спасательной части Эдем МУСИН.

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В первом этапе, который назывался «Тест», участники ответили на 60 вопросов по теме первой помощи и психологической поддержке.

Второй этап заключался в ситуационной задаче – после серьезного ДТП два пешехода оказались травмированы и испытывали серьезную стрессовую реакцию.

Третье задание – «Обучение приему первой помощи». Капитаны команды демонстрировали свои знания и методы по обучению первой помощи, а также поясняли, как работать с той или иной острой стрессовой реакцией.

В результате всех этапов конкурса наибольшее количество баллов набрала команда Уральского института ГПС МЧС России, на втором месте – сборная 30 пожарно-спасательного отряда ФПС по г. Москва. Бронза досталась команде 3-го пожарно-спасательного отряда ФПС по республике Крым.

Керченские спасатели в марте этого года стали победителями профессиональной лиги Регионального этапа Всероссийских соревнований по оказанию первой помощи и психологической поддержки «Человеческий фактор» среди команд профессиональных аварийно-спасательных служб.

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