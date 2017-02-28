Мебель в Ялте, Крыму. Мебельный цех «GORBENA».



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Приветствуем Вас!

Компания «Gorbena» предоставляет профессиональные услуги по изготовлению мебели в Ялте и городах Крыма уже 10 лет.

Индивидуальный подход к клиенту, мебель любых форм и размеров, использование качественных материалов по доступным ценам и гарантия качества 1 год – это основные принципы нашей работы. Бесплатная доставка и быстрота выполнения заказа – приятное дополнение. Учитывая Ваши пожелания мы создаём мебель, которая прослужит вам долго и будет точно сочетаться с вашим интерьером. Мебель на заказ в Ялте — это идеальное решение, потому что такая мебель создаётся индивидуально для Вас и вашей квартиры. Наши дизайнеры помогут Вам создать образ будущей мебели и вы сможете убедиться во всех преимуществах мебели изготовленной по индивидуальному заказу.

Мы производим мебель в Крыму. Проводим реставрацию и ремонт мебели. Выполняем перетяжку салонов авто, катеров, лодок и яхт в Ялте и Крыму.

У нас самый большой ассортимент обивочных тканей , автомобильных тканей, синтепона, поролона, ватина, мебельных механизмов и самое главное — это подход мастеров компании «GORBENA»!

Наши услуги :

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ В ЯЛТЕ И ГОРОДАХ КРЫМА.

Мебель в Ялте для вашего дома – корпусная мебель ( столы, комоды, тумбы и т.д. ), диваны, кровати, шкафы-купе, гардеробные, кухни, встраиваемая мебель, любой Ваш заказ – выполнится нами. Мебель для ресторанов, кафе, магазинов, бизнес – центров и офисов. Быстро. Качественно. Недорого.

РЕСТАВРАЦИЯ И РЕМОНТ МЕБЕЛИ В ЯЛТЕ И КРЫМУ.

Перетяжка, реставрация, лакировка : мягкой, старинной и антикварной мебели. Мебели ресторанов, кафе, офисов. Для частных лиц и организаций.

ПЕРЕТЯЖКА И ДЕКОР САЛОНА АВТОМОБИЛЯ, ЛОДОК, КАТЕРОВ И ЯХТ. КОМПЛЕКСНАЯ И ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ.

Сидения ( передние и задние ), потолок, дверь и дверные ставки, рулевое колесо, ручка КПП / ручник, подлокотники, стойки ( передние, средние и задние), передняя панель ( торпедо ), передняя консоль, задняя полка.

Мы работаем как с юридическими лицами, так и с государственными и коммерческими организациями Крыма.

Наши клиенты :

Курортный комплекс «Мрия»

Отель «Ялта – Интурист»

ТРЦ «Конфетти»

Производим и доставляем мебель по всем городам Крыма : Алупка, Алушта, Балаклава, Бахчисарай, Гаспра, Гурзуф, Евпатория, Инкерман, Керчь, Коктебель, Кореиз, Красноперекопск, Ласпи, Ливадия, Массандра, Мисхор, Никита, Новый Свет, Партенит, Саки, Севастополь, Симеиз, Симферополь, Солнечная Долина, Старый Крым, Судак, Феодосия, Форос, Черноморское, Ялта и другие города.

Звоните нам и мы ответим на интересующие Вас вопросы.

С уважением! Мебель в Ялте, Крыму. Изготовление мебели на заказ в Ялте. Мебельный цех «GORBENA».

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