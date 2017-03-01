Мебельный салон «АТЛАНТ». Равновесие цены и качества. Клиент, наше ВСЕ!

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Мягкая мебель, офисная, спальни, шкафы купе, кухни, гостиные, камины, прихожие, мебель малых форм!!!

Мы предлагаем потребителю только высококачественную мебель, изготовленную с учетом передовых дизайнерских разработок при участии ведущих итальянских дизайнеров, с использованием экологически безопасных материалов и надежных комплектующих. Таковым представителем является фабрика «Интердизайн».Палитра стилей мебельной фабрики «Интердизайн» включает в себя различные варианты: «модерн», «неоклассику», «традиционную классику» в новом прочтении, «прованс» и, конечно, «винтаж».

Если говорить о цветах коллекций, то коллекции мебели фабрики «Интердизайн» позволят вам полностью проявить свою фантазию в оформлении интерьера: ведь наша мебель будет жить с вами долгие годы, а значит, мы должны предусмотреть смену гардин, еще не один ремонт и, возможно, смену цветовой гаммы вашего дома. Жемчужно-белый, богатый черный, классический орех, излюбленный беж и махонь — цветовая палитра нашей мебели приятно удивит своим разнообразием.

P.S При заказе товара от 20000 тыс.руб. действует скидка 10%.

Акция действительна до 31 марта 2017 г.

Как нас найти: Мебельный салон «АТЛАНТ» г.Керчь, ул. Орджоникидзе,37, ост. ДРУЖБА ,

тел.+7 36561 33036 ,тел.+79891676852

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