Мягкая мебель, офисная, спальни, шкафы купе, кухни, гостиные, прихожие, мебель малых форм!

Спешите, СКИДКА на все 10%! Акция действительна до 28 февраля 2017г.

Мы предлагаем мебель от лучших производителей из различных городов РФ со склада и на заказ. Начало работы нашего салона в мебельной отрасли с середины 2004г. За эти годы мы приобрели большой опыт в продаже мебели, пришло понимание «образа» мебели ее видах и характера. Сегодня мы не просто продаем мебель, а создаем интерьер вашего жилища! Мы являемся официальным дилером «Горячеключевской мебельной фабрики» Мебель горячеключевской мебельной фабрики – это то, что Вы искали: красиво, модно, качественно и недорого. Посмотрите каталог и убедитесь сами в том, что в нём есть всё, чтобы Ваш дом стал уютным, а интерьер – современным. Мы работаем для вас

Доставка, сборка, гарантия качества!

Как нас найти: г.Керчь, ул. Орджоникидзе,37, ост. ДРУЖБА ,тел.+7 36561 33036

Мебельный салон «АТЛАНТ»

1 of 11

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

