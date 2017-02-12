магазин мебели АТЛАНТ керчь

Мягкая мебель, офисная, спальни, шкафы купе, кухни, гостиные, прихожие, мебель малых форм!

Спешите, СКИДКА на все 10%! Акция действительна до 28 февраля 2017г.

Мы предлагаем мебель от лучших производителей из различных городов РФ со склада и на заказ. Начало работы нашего салона в мебельной отрасли с середины 2004г. За эти годы мы приобрели большой опыт в продаже мебели, пришло понимание «образа» мебели ее видах и характера. Сегодня мы не просто продаем мебель, а создаем интерьер вашего жилища! Мы являемся официальным дилером «Горячеключевской мебельной фабрики» Мебель горячеключевской мебельной фабрики – это то, что Вы искали: красиво, модно, качественно и недорого. Посмотрите каталог и убедитесь сами в том, что в нём есть всё, чтобы Ваш дом стал уютным, а интерьер – современным. Мы работаем для вас

Доставка, сборка, гарантия качества!

Как нас найти:  г.Керчь, ул. Орджоникидзе,37, ост. ДРУЖБА ,тел.+7 36561 33036

Мебельный салон «АТЛАНТ»

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магазин мебели АТЛАНТ керчь
магазин мебели АТЛАНТ керчь
магазин мебели АТЛАНТ керчь
магазин мебели АТЛАНТ керчь
магазин мебели АТЛАНТ керчь
магазин мебели АТЛАНТ керчь
магазин мебели АТЛАНТ керчь
магазин мебели АТЛАНТ керчь
магазин мебели АТЛАНТ керчь
магазин мебели АТЛАНТ керчь
магазин мебели АТЛАНТ керчь
магазин мебели АТЛАНТ керчь
магазин мебели АТЛАНТ керчь
магазин мебели АТЛАНТ керчь
магазин мебели АТЛАНТ керчь
магазин мебели АТЛАНТ керчь
магазин мебели АТЛАНТ керчь

 

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