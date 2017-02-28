Мебельный салон «ПАЛЛАДА» Ваш неповторимый стиль!

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У нас вы можете приобрести Мягкую мебель, офисную (под заказ) ,классические и современные спальни, кухни под заказ классического и современного дизайна, гостиные, КАМИНЫ , мебель малых форм, прихожие классического и современного дизайна, все это в нашем салоне в наличии и под заказ.

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Мы предлагаем большой выбор электрокаминов от компании InterFlame. Компания является эксклюзивным дистрибьютером всемирно известного бренда ClassicFlame(США) на территории России и поставляет электрические камины. А также является официальным представителем Российских торговых марок InterFlame, Экстер/Exter, предлагает электрокамины, декоративные камины, порталы для каминов и аксессуары в Москве.

Возможно, вас заинтересует мебель изготовленная на заказ, по нашим или собственным эскизам все это в ближайшее время !Открытие дизайнерской студии!

P.S При заказе товара от 20000 тыс.руб. действует скидка 10%

Доставка , сборка, гарантия качества!

Акция действительна до 31 марта 2017г.

Как нас найти: Мебельный салон «ПАЛЛАДА», г.Керчь, ул. Марата 2, ост. Куор ,

тел.+7 36561 28279 ,+79891676852

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