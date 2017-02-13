Мебельный салон «ПАЛЛАДА». Ваш неповторимый стиль!

Спешите, СКИДКА на все 10%. Акция действительна до 28 февраля 2017г.



У нас вы можете приобрести Мягкую мебель, офисную (под заказ) ,классические и современные спальни, кухни под заказ классического и современного дизайна, гостиные, КАМИНЫ, мебель малых форм, прихожие классического и современного дизайна, все это в нашем салоне в наличии и под заказ.

ВОЗМОЖНО,ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ МЕБЕЛЬ ИЗГОТОВЛЕННАЯ НА ЗАКАЗ, по нашим или собственным эскизам все это в ближайшее время! Открытие дизайнерской студии!

Доставка, сборка, гарантия качества!

Как нас найти: г.Керчь, ул. Марата 2, ост. Куор ,тел.+7 36561 28279

Мебельный салон «ПАЛЛАДА»

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