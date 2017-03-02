Мебельный салон «ЮРАНА». Всегда комфорт, всегда качество !

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Мягкая мебель, офисная ,спальни, шкафы купе, кухни, гостиные, прихожие!!!

Мы предлагаем для покупателей большой выбор мягкой мебели фабрики «Родион». Мебельная фабрика производит качественную мягкую мебель для российского потребителя. Сегодня компания «Родион» – один из крупнейших производителей мягкой мебели в Ростовской области. В ассортименте — более 70 современных моделей: диваны, диван-кровати, кресла, модульная мебель.

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Мягкая мебель фабрики «Родион» широко представлена в мебельном салоне «Юрана» и успешно завоевала доверие наших клиентов.

P.S При заказе товара от 20000 тыс.руб. действует скидка 10%

Доставка , сборка, гарантия качества!

Акция действительна до 31 марта 2017г.

Как нас найти: Мебельный салон «ЮРАНА» Равновесие цены и качества!

г.Керчь, ул. Казакова 37, ост. Казакова ,тел.+7 36561 68186, +79891676852

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