Мебельный салон «ЮРАНА» Всегда комфорт, всегда качество !

Мебельный салон «ЮРАНА» Равновесие цены и качества!

Мягкая мебель, офисная ,спальни, шкафы купе, кухни, гостиные, прихожие!!!

Мы предлагаем для покупателей большой выбор мягкой мебели фабрики «Родион». Мебельная фабрика производит качественную мягкую мебель для российского потребителя. Сегодня компания «Родион» – один из крупнейших производителей мягкой мебели в Ростовской области. В ассортименте — более 70 современных моделей: диваны, диван-кровати, кресла, модульная мебель.

Как нас НАЙТИ:

г.Керчь, ул. Казакова 37, ост. Казакова ,тел.+7 36561 68186, +79891676852

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