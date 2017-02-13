Мебельный салон «ЮРАНА». Всегда комфорт, всегда качество!

Мебельный салон «ЮРАНА»: равновесие цены и качества! Мягкая мебель, офисная ,спальни, шкафы купе, кухни, гостиные, прихожие!!

Спешите, СКИДКА на все 10%. Акция действительна до 28 февраля 2017 г.

Большой внимание в салоне, мы уделяем выставочным экземплярам мебели ЛЕРОМ, т.к являемся официальными представителями компании. СерияЛЕРОМ это оригинальный вариант модификации стиля гостиной, спальни, детской, прихожей и шкафам купе! Фасады выпуклые и рельефные одновременно, смотрятся изысканно и благородно! Производство компании сертифицировано по международным стандартам качества ISO 9001-2001.

Доставка , сборка, гарантия качества!

Как нас найти: г.Керчь, ул. Казакова 37, ост. Казакова ,тел.+7 36561 68186

Мебельный салон «ЮРАНА». Равновесие цены и качества!

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