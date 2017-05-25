Мечты советских школьников открылись в Керчи спустя полвека

В Керчи вскрыли капсулу времени, которая пятьдесят лет была замурована в стенах керченской гимназии. Выпускники конца 60-х вспомнили, о чем мечтали и как видели родной город в далекие годы.

Сегодня возле стен гимназии №2 имени Короленко прошла торжественная встреча, в ходе которой достали, а позже вскрыли капсулу с обращением выпускников 1967 года.

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Как сообщает корреспондент KerchINFO, побывавший на этом знаменательном событии, выпускники того года свято верили в существование советской власти и в 2017 году. Сегодня они с интересом разглядывали фотографии и письма, которые оставили потомкам.

Напомним, сегодня в керченских школах прозвенели последние звонки.

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