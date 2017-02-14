Медицинский центр «МРТ Керчь» приглашает всех керчан на диагностику

В медицинском центре «МРТ Керчь» любой керчанин может пройти диагностику с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ), это даст полную картину состояния вашего головного мозга.

МРТ — это абсолютно безопасный метод исследования, дающий точную информацию о состоянии сосудов и черепной коробки. Частые головные боли и головокружения, отклонения в чувствительности лицевых нервов, снижение слуха и зрения, всё это — предпосылки для необходимого медицинского обследования.

Медицинский центр находится по адресу: ул.Кирова,22 (здание завода СРЗ) Контактный телефон +79789242725

Своевременная диагностика с помощью МРТ и правильное дальнейшее лечение позволит вам избежать возможных осложнений и патологий.

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Рекомендуем керчанам воспользоваться обширным каталогом медицинских услуг медцентра «МРТ Керчь». В диагностическом центре вас ждут специалисты высокого уровня, доступные цены и индивидуальный подход. Кроме того вы сможете получить консультацию невролога, травматолога, ортопеда и гастроэнтеролога по описанию МРТ.

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