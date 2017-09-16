Медицинский диагностический центр «МРТ Керчь»
ул Кирова, 22 (остановка СРЗ)
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ОБСЛЕДОВАНИЕ ОНКОСКРИНИНГ (ОНКОПОИСК)
Головные боли, боли в позвоночнике, боли в животе и малом тазу всем знакомое состояние, но мало кто подозревает, что даже незначительные симптомы могут оказаться проявлениями онкологических заболеваний.
Читайте: Медицинский диагностический центр « МРТ КЕРЧЬ » с консультативным приемом врачей поможет установить правильный диагноз!
ОНКОСКРИНИНГ
Это комплексное исследование на аппарате МРТ направленное на выявление объёмных образований и метастаз.
Обследование головного и спинного мозга, позвоночника, органов брюшной полости и забрюшинного пространства, а также органов малого таза, с описаниями лимфатической системы, крупных патологий сосудов и мягких тканей.
Обследование всего организма за 6500,00 рублей
Все боятся слова «онкология», но никто не подозревает,
что НА РАННИХ СТАДИЯХ и СВОЕВРЕМЕННОМ ВЫЯВЛЕНИИ онкологического заболевания, ВОЗМОЖНО ОКАЗАНИЕ СВОЕВРЕМЕННОГО ЛЕЧЕНИЯ, приводящего к полному выздоровлению.
Акция действует
с 15 сентября 2017 — по 30 сентября 2017
подробности по телефонам +7 978 924 27 24 +7 978 924 27 25
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