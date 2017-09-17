Медицинский диагностический центр «МРТ Керчь»

Медицинский диагностический центр «МРТ Керчь»

ул Кирова, 22 (остановка СРЗ)

АКЦИЯ!!!

Скидка на прием к врачу-неврологу:

Стоимость первичного приема – 750,00 руб пациенту, сделавшему ДВА обследования.

Скидка 50% на прием к врачу – неврологу для члена семьи пациента, прошедшего обследование МРТ в нашем диагностическом центре. Давность обследования не более 5 дней.

Скидка 50% на консультативный прием врача – невролога пациентам, прошедшим обследование в выходные и праздничные дни.

ДВА ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА 5 000,00 руб. (исходя из цены МРТ исследования одного отдела позвоночника, составляющей 2900,00 рублей.

Акция действует

с 15 сентября 2017 — по 30 сентября 2017

+7 978 924 27 24 +7 978 924 27 25

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