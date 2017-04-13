МЕДИЦИНСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «МРТ КЕРЧЬ» ПОМОЖЕТ УСТАНОВИТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ!

Обследование МРТ – это современный, безопасный и высокоточный метод диагностики, позволяющий получать подробную информацию о состоянии внутренних органов. Исследование объединяет в себе множество разных программ сканирования, которые подбирает врач, в зависимости от стоящей перед ним задачи.

ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДА МРТ В КЕРЧИ

Точный

На сегодняшний день не существует более точного метода визуальной оценки состояния внутренних органов.

Современный

Успешно заменяет многие более старые диагностические процедуры, которые отличались болезненностью, наличием лучевой нагрузки и т.д

Безболезненный

Не требует введения анестетиков.

Ответ на сложные вопросы и надежность и качество полученных снимков

Можно детализировать получаемые изображения в трудных диагностических случаях с помощью МРТ с контрастом. Современное диагностическое оборудование уже давно зарекомендовало себя как одно из лучших в мире.

Расширение возможностей

МРТ томографе в Керчи могут проходить пациенты с большим избытком массы тела (до 150 кг)

Комфорт пациента

В течение всего сканирования рядом может находится родственник.

Действует постоянная скидка инвалидам 1 и 2 группы, пенсионерам и детям до 14 лет, медицинским работникам, участникам войн, блокадникам, ликвидаторам аварии в Чернобыле, спортсменам

В керченском медицинском диагностическом центре Вас встретят доброжелательные администраторы, опытные и квалифицированные операторы, прошедшие обучение в г. Екатеринбург. Описание снимков и объяснение пациенту проводят высокопрофессиональные врачи, с многолетним успешным опытом работы в рентгенографии, рентгеноскопии, КТ, МРТ. Обследование в Керчи проводится на современном мощном томографе. А также комфортные условия ожидания, телевизор, Wi-Fi интернет.

В среднем процедура занимает по 20-30 минут и результат — расшифровка МРТ с заключением специалиста и его рекомендациямивыдается на руки в течении 2-х часов сразу после окончания обследования.

УДОБНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «МРТ КЕРЧЬ»В ЦЕНТРЕ ГОРОДА В ЗДАНИИ СРЗ

по адресу : г. Керчь, ул. Кирова 22 (ост. СРЗ)

Записаться на диагностику в диагностический медицинский центр ООО «МРТ КЕРЧЬ» с консультативным приемом врачей Вы можете по телефонам:

+7-(978)-924-27-24; +7-(978)-924-27-25

ЕЖЕДНЕВНО БЕЗ ПЕРЕРЫВОВ И ВЫХОДНЫХ с 08.00 до 20.00!

Сайт МРТ Керчь: www.mrt-kerch.com



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