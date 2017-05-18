Медицинский диагностический центр « МРТ КЕРЧЬ » с консультативным приемом врачей поможет установить правильный диагноз!

Обследование МРТ – это современный, безопасный и высокоточный метод диагностики, позволяющий получать подробную информацию о состоянии внутренних органов. Исследование объединяет в себе множество разных программ сканирования, которые подбирает врач, в зависимости от стоящей перед ним задачи.

ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДА МРТ

Точный

На сегодняшний день не существует более точного метода визуальной оценки состояния внутренних органов.

Современный

Успешно заменяет многие более старые диагностические процедуры, которые отличались болезненностью, наличием лучевой нагрузки и т.д

Безболезненный

Не требует введения анестетиков.

Ответ на сложные вопросы и надежность и качество полученных снимков

Можно детализировать получаемые изображения в трудных диагностических случаях с помощью МРТ с контрастом. Современное диагностическое оборудование уже давно зарекомендовало себя как одно из лучших в мире.

Расширение возможностей

МРТ томографе в Керчи могут проходить пациенты с большим избытком массы тела (до 150 кг)

Комфорт пациента

В течение всего сканирования рядом может находится родственник.

Действует постоянная скидка инвалидам 1 и 2 группы, пенсионерам и детям до 14 лет, медицинским работникам, участникам войн, блокадникам, ликвидаторам аварии в Чернобыле, спортсменам

В нашем медицинском диагностическом центре Вас встретят доброжелательные администраторы, опытные и квалифицированные операторы, прошедшие обучение в г. Екатеринбург. Описание снимков и объяснение пациенту проводят высокопрофессиональные врачи, с многолетним успешным опытом работы в рентгенографии, рентгеноскопии, КТ, МРТ. Обследование проводится на современном мощном томографе. А также комфортные условия ожидания, телевизор, Wi-Fi интернет.

В среднем процедура занимает по 20-30 минут и результат — расшифровка МРТ с заключением специалиста и его рекомендациямивыдается на руки в течении 2-х часов сразу после окончания обследования.

УДОБНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА В ЗДАНИИ СРЗ

по адресу : г. Керчь, ул. Кирова 22 (ост. СРЗ)

Записаться на диагностику в диагностический медицинский центр ООО «МРТ КЕРЧЬ» с консультативным приемом врачей Вы можете по телефонам:

+7-(978)-924-27-24; +7-(978)-924-27-25.

ЕЖЕДНЕВНО БЕЗ ПЕРЕРЫВОВ И ВЫХОДНЫХ с 08.00 до 20.00

www.mrt-kerch.com

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