Медработникам Крыма в 2018 году повысят зарплату

Крымские медицинские работники в 2018 году получат надбавки к зарплатам, а врачам сельской местности компенсируют затраты на жильё. Об этом сегодня сообщил Министр здравоохранения полуострова Александр ГОЛЕНКО.

Изменения уже закреплены в поправках к закону «О здравоохранении в Республике Крым». Социальная поддержка, по мнению Минздрава, привлечёт медицинских работников: «Ежемесячная надбавка к заработной плате врачам и средним медработникам первичного звена здравоохранения (это поликлиническое звено) от 5 до 7 тыс рублей. Речь также идет о компенсации стоимости найма жилья прибывшим специалистам для работы в первичное звено здравоохранения, компенсации затрат на коммунальные услуги работникам сельской местности», – уточнил министр.

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Сейчас решается вопрос о том, чтобы надбавки финансировались из бюджета Республики.

Как ранее рассказывал Александр ГОЛЕНКО, на полуострове по ФЦП в планах строительство 20 фельдшерско-акушерских пунктов и 19 врачебных амбулаторий. Сейчас они монтируются в сельских районах Крыма. Сейчас в задачах Минздрава обеспечить их медицинским оборудованием и кадрами. До 2014 года сельская медицина практически не функционировала.

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