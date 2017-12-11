Меры ликвидации ДТП в Керчи: светофоры, катафоты и фонари

В керченской Администрации прошло заседание комиссия по безопасности дорожного движения. Собравшиеся обсудили меры по сокращению дорожно-транспортных происшествий в Керчи, в связи с участившимися авариями на дорогах города.

Начальник управления ГИБДД по Керчи Олег ПАУТОВ отметил, что статистика ведомства за этот год плачевная, ни за один прошедший год в Керчи не было столько жертв в результате ДТП. Мнения участников дорожного движения разделились – пешеходы считают правыми себя, водители считают наоборот. В силах ГИБДД нейтрализовать спор и изменить ситуацию в положительную сторону. Олег ПАУТОВ выходом из сложившейся ситуации считает установку светофоров.

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По его мнению район «Промбазы» (где случилась последняя из смертельных аварий в городе – прим.ред.) место концентрации ДТП и там крайне необходим светофор пешеходного регулирования.

Глава ведомства напомнил, что несколько лет назад на улице Свердлова в районе рыбного порта был установлен подобный светофор и после его монтажа вопрос с ДТП в том месте был снят.

Также по мнению главы ведомства светофоры необходимы на улице Горького (район АТС), и в районе больницы «водников».

В управлении ЖКХ по Керчи рассказали, что стоимость светофора (с установкой) составляет 500 тысяч рублей. Деньги на три светофора сейчас, под конец года, изыскать будет сложно. Члены комиссии вспомнили про бесхозный светофор, который установлен на Кирова-Ерёменко и решили переустановить его на ул. Свердлова.

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Как отметил глава городской Администрации Сергей БОРОЗДИН, первоочередная задача привести в соответствие с ГОСТОМ все пешеходные переходы рядом с детскими учреждениями и больницами.

Также одной из городских проблем члены комиссии назвали недостаточное освещение пешеходных переходов.

Директор Керченского «Горсвета» Сергей ГОРА рассказал, что сейчас предприятие сейчас как раз занимается установкой новых светильников (в этом году закуплено более 140 штук). В ГИБДД отметили, что в Керчи есть необходимость установки 26 дублирующих дорожных знаков (над проезжей частью) и 26 светильников. Сергей БОРОЗДИН поручил начальнику управления ЖКХ Вячеславу КАРПОВУ выделить нужное количество светильников до конца этого года и установить.

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Также в планах ГИБДД в тех местах, где перед пешеходными пешехода ми не установлены лежачие полицейские нанести шумовые полосы (ул. Свердлова, Войкова, Генерала Петрова и Чкалова). Ещё одним нововведением будет установка катафотов (огоньков перед линиями зебры) по аналогии с Севастополем. В этом году катафоты установят пока на одном пешеходном переходе, и посмотрят на его действенность.

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