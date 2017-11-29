Местонахождение без вести пропавшего керчанина установлено

Как сообщалось ранее, 25 ноября 2017 года 12-летний керчанин покинул место жительства и домой не вернулся.

На поиски без вести пропавшего мальчика были ориентированы наряды полиции и общественность. Благодаря бдительности и отзывчивости горожан местонахождение керчанина установлено. Мальчик находился по месту жительства одного из одноклассников. Уход из дома ребенка связан с конфликтными отношениями в семье.

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В настоящее время ребенок находится в медицинском учреждении, решается вопрос о дальнейшем пребывании ребенка в семье. За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего в отношении родителей ребенка будут приняты меры административного характера.

В соответствии со ст. 5.35 КоАП РФ неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних влечет ответственность от предупреждения до наложения административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей.

Стражи порядка выражают благодарность керчанам за активную гражданскую позицию, оказанную помощь в установлении местонахождения ребенка.

Пресс-служба УМВД России по г. Керчи



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